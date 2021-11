Facebook sta pagando un sacco di soldi vip e influencer per creare eventi live audio

Facebook sta strapagando i VIP per usare la nuova funzione Live Audio Rooms. 50.000 dollari per chiacchierare per mezzora in diretta.

Clubhouse è praticamente morto, ma i social rivali stanno puntando ancora molto sulle dirette audio. Non solo gli ‘Spazi’ di Twitter, ma anche le Live Audio Rooms di Facebook. Meta non bada a spese, tant’è che sta pagando una fortuna VIP ed influencer per usare questa feature, nella speranza che gli utenti ‘comuni’ decidano di emularli.

Sul piatto ci sono 1 miliardo di dollari. Soldi destinati ai creatori di contenuti di Facebook e che il social sta spendendo a colpi di 10mila, 35mila e 50mila dollari a seconda della visibilità del VIP. Quattro o cinque chiacchierate, anche solo di mezzora, su Live Audio Rooms al VIP possono fruttare 50.000 dollari, scrivono The Information e The Verge.

La stessa strategia Meta la sta usando anche per i Reels, ossia i contenuti di Instagram che imitano TikTok. Anche in questo caso l’azienda sta pagando fino a 35.000 dollari per un singolo video sulla piattaforma. La strategia è semplice: continuare a pompare soldi finché la barca non sarà in grado di navigare in autonomia. L’importante è che, soprattutto in questa fase iniziale, gli utenti percepiscano le nuove funzioni come vitali e in piena salute.

Le spese pazze di Facebook includono anche un cachet per gli ospiti della celebrity. Un cantante organizza una Live Audio Room con un collega o un amico? Anche quest’ultimo percepirà un compenso di minimo 10.000 dollari.

Tra le celebrity che hanno già usato almeno una volta la feature di Facebook (anche se non sappiamo se sono state pagate) c’è anche la cantante Miley Cyrus, scrive The Verge.