WhatsApp si aggiorna: chiamate per confermare il proprio numero e nuovo sistema di report

Il team al lavoro su WhatsApp continua non solo a riempire la beta del programma di messaggistica con moltissime novità, ma anche spesso a testare le feature al punto da poterle ritenere rilasciabili per l’utenza. È questo il caso di due specifiche novità, le quali grazie a un update del software sono arrivate nel palinsesto di novità del software, mentre la community di appassionati è pronta a sentirne delle belle anche per moltissime altre aggiunte per fortuna presto in arrivo (fra cui ad esempio le Community, che sembra arriveranno presto).

Parliamo questa volta nello specifico di un nuovo sistema utile al fine di reportare gli utenti. mentre fino a oggi risultava necessario recarsi sul profilo di chi ha creato problemi al fine di segnalare il suo account e bloccarlo per evitare ulteriori discussioni dannose, adesso la funzionalità è addirittura stata resa maggiormente facile. Nello specifico, è sufficiente selezionare un messaggio e consultare le opzioni aggiuntive per procedere con il report di un qualunque numero, che si tratti di un normale contatto o ad esempio di spam.

La compagnia, nel suo ultimo report dedicato alla trasparenza, ha confermato di aver bannato dalla piattaforma un totale di ben 2,2 milioni di account solamente nel mese di settembre 2021, dato in realtà alquanto preoccupante, ma che in ogni caso evidenzia l’efficienza del team nel gestire i moltissimi report inviati giornalmente da parte degli utenti.

La seconda feature accennata in apertura riguarda invece un metodo alternativo utile al fine di verificare il proprio numero quando si reinstalla l’applicazione o si procede con l’operazione per la prima volta. Adesso, sarà possibile su Android farsi chiamare per effettuare il processo, il che stando al team di sviluppo è il metodo più sicuro, almeno rispetto al classico messaggio utilizzato fino a oggi.