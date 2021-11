PayPal: pagamenti in tre rate anche in Italia, fino a 2.000€

PayPal introduce i pagamenti a rate anche in Italia. È possibile dividere le spese fino a 2.000 euro in tre diversi pagamenti a cadenza mensile.

PayPal introduce i pagamenti a rate, inseguendo il modello ‘buy-now-pay-later’ estremamente in voga in questo momento (una gallina dalle uova d’oro, secondo gli analisti). Sarà possibile dilazionare il pagamento di qualsiasi prodotto – a patto che l’importo sia compreso trai 30 e 2.000 euro – in tre rate.

In modo simile a quanto già proposto da Amazon, la rateizzazione è relativamente flessibile, tant’è che il cliente potrà comunque saldare l’intero importo in anticipo.

A settembre PayPal aveva acquistato Paidy, re giapponese indiscusso del buy now pay later, per 2,7 miliardi.

Il funzionamento di PayPal ‘Paga in 3 rate’ è semplice:

la funzione è attiva per gli acquisti con un importo compreso tra 30 e 2.000 euro

Il cliente paga la prima rata al momento del check-out, la seconda rata verrà pagata il mese successivo e così via.

Gli interessi non ci sono, anche qui, il modello ricorda quello di Amazon

Non sono nemmeno previsti oneri di mora

Il cliente, chiaramente, può esercitare il diritto di recesso anche sugli acquisti pagati a rate. Inoltre, come anticipato sopra, è libero di chiudere la rateizzazione, anticipando il pagamento delle rate residue, in qualsiasi momento. Il servizio è disponibile per i residenti in Italia maggiorenni.