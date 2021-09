PayPal ha acquisito Paidy, leader giapponese dei servizi ‘Buy Now, Pay Later’

PayPal ha ultimato l'acquisizione di Paidy, azienda giapponese specializzata nell'offerta di soluzioni a rate per gli acquisti online. L'operazione è costata 2,7 mld

PayPal ha ultimato l’acquisizione di Paidy, azienda specializzata nella formula Buy Now, Pay Later. L’operazione è costata 2,7 miliardi di dollari e rivela le ambizioni di PayPal in un settore che sta diventando sempre più affollato — e che secondo molti sarà il futuro degli acquisti online.

Paidy, che ha sede in Giappone, conta già 4,3 milioni di utenti attivi. PayPal sta aprendo un’importante nuova stagione di cambiamenti. Nel 2021 ha iniziato a testare l’acquisto e i pagamenti in criptovalute nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America, mentre si vocifera che il prossimo anno PayPal potrebbe iniziare ad offrire anche servizi di trading, consentendo l’acquisto e lo scambio di azioni o altri prodotti finanziari come gli ETF.

Per i clienti di Paidy l’ingresso nella galassia di PayPal non cambierà nulla. L’azienda continuerà a fornire i suoi servizi senza interruzioni. Russell Cummer, fondatore e presidente di Paidy, ha fatto intendere che l’acquisizione da parte di PayPal consentirà all’azienda di potenziare i suoi servizi, portandoli anche in altri mercati.

La formula Buy Now, Pay Later – PNPL fa gola ai grandi dell’e-commerce. Amazon: a fine Agosto l’azienda ha stretto una partnership con Affirm con l’obiettivo di potenziare le soluzioni di pagamento a rate offerte ai suoi clienti. Ne avevamo parlato qui.