Amazon aumenterà le rate del compra ora e paga dopo anche in Italia?

Come confermato ufficialmente, Amazon ha siglato una partnership con Affirm per un nuovo sistema di pagamento a rate, con opzioni fino a un totale di 48 mesi.

Anche se nel corso degli anni ha aumentato di molto le possibilità che gli utenti hanno di acquistare sulla piattaforma, Amazon non si è mai spinta così in là con la fiducia che dà ai clienti, visto che questa volta si va oltre al pagamento a rate presente fino a oggi, che verrà ampliato di molto. Parliamo infatti di una nuova funzionalità che come confermato è pronta ad arrivare sulla piattaforma, ovvero la feature che permetterà di ordinare i prodotti, riceverli e pagarli solamente in seguito, seppur ovviamente con le dovute specificazioni da fare e diverse limitazioni per lo specifico caso.

Amazon ha annunciato una partnership con Affirm per questo compito, la quale permetterà nel corso dei prossimi anni di pagare nei mesi delle rate per articoli che hanno avuto un costo di 50 o più dollari. Il tutto funziona in maniera simile a come già avviene per determinati account anche in Italia, i quali con semplici rate a tasso 0 permettono ai proprietari di dilazionare parte dei pagamenti con diverse opzioni, al fine di riuscire a ottenere subito prodotti che non possono (o vogliono) permettersi immediatamente.

È stato confermato che i test sono partisi per alcuni utenti, anche se non è chiaro se si tratti solamente del mercato americano. Come spiegato, in base al valore dell’ordine pare sia possibile ottenere una dilazione da 3 a 48 mesi, con pagamenti a cadenza mensile, e un tasso d’interesse annuale che va dallo 0 al 30%. Sembra quindi che, nonostante possano esserci interessi nel nuovo sistema, gli utenti avranno modo di allungare ancora di più la durata dei propri pagamenti di spessore.

Staremo a vedere se il tutto arriverà nel corso dei prossimi mesi anche in Italia, con i clienti che potrebbero in tal caso sfruttare ancora meglio le potenzialità delle rate.