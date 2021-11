Honor 60: confermata la data dell’evento di lancio

Honor ha ufficialmente svelato la data del nuovo evento di lancio della serie Honor 60, e per fortuna non servirà attendere ancora molto.

Finalmente, Honor ha fatto chiarezza in merito ai primi dettagli relativi alla sua serie di dispositivi Honor 60. Il tutto, come riportano le pagine di Gizmochina, è stato svelato sulla piattaforma di Weibo, social network cinese dove moltissime compagnie effettuano importanti annunci.

Nello specifico, avremo modo di scoprire di più in merito ai prossimi dispositivi nella giornata dell’1 dicembre 2021, esattamente alle 12 e 30 (ora italiana). È stato presentato anche un brevissimo video teaser dove vengono evidenziati dei colori a tema cielo, anche se non abbiamo ancora dettagli ufficiali in merito ai prossimi gioiellini della compagnia.

Sembra che la nuova serie avrà modo di presentarsi sugli scaffali con i device Honor 60, Honor 60 Pro e Honor 60 SE, in particolar modo al fine di rivaleggiare con i Reno che verranno presentata nella giornata del 25 dicembre (vi abbiamo abbiamo parlato dei device in questo articolo).

Sembra che il migliore dei device avrà al suo interno un SoC Snapdragon 870 e una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W, ma restiamo in attesa di conferme da parte della compagnia per poter sapere di più su quello che la serie offrirà, sperando anche il lancio nel nostro paese non risulti particolarmente lontano.