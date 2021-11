Oppo Reno 7: confermate le specifiche tecniche prima del lancio?

Un nuovo report di GizNext potrebbe aver svelato in anteprima i dettagli relativi alla nuova serie di Reno 7, telefoni che verranno rilasciati nel territorio cinese nella giornata del 25 novembre, con un possibile debutto in Italia che purtroppo pare arriverà solamente in seguito. Stando a quanto emerso, anche se è bene prendere tutto con le pinze fino a che la compagnia non avrà fatto chiarezza in via ufficiale sui dispositivi, si tratterà di telefoni con un SoC Dimensity 1200-Max all’interno, il quale arriverebbe assieme a una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Il pannello dovrebbe essere un AMOLED con risoluzione Full HD+ e rapporto di 20:9, il quale risulterebbe abbastanza fluido grazie a un refresh rate di 90Hz. La camera per i selfie sarebbe invece una Sony IMX709 da 32 MP, mentre per il retro si parla di una Sony IMX766 da 50 MP come primaria, di una grandangolare da 8 MP e di un’ultima macro invece da 2 MP atta a completare il tutto.

Potremmo avere a che fare con due opzioni di acquisto per il device, una da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione e una da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria per l’archiviazione, anche se non si parla ancora di possibili prezzi di lancio per i due nuovi gioiellini. Pare che la serie Reno7 arriverà con Android 11 all’interno, e che sarà presente una porta USB C, assieme al supporto per due SIM, 5G e GPS.

Non sono mancati anche i render delle Enco Free 2i della compagnia, che sembra verranno lanciate assieme ai nuovi device nella giornata del 25 novembre 2021, con supporto al Bluetooth 5.0 e 5 W di ricarica rapida, con possibile supporto a frequenze dai 20 Hz ai 20 KHz.