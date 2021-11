Xpeng G9: la Tesla cinese alla conquista l’Europa con un nuovo SUV

Xpeng punta gli occhi sull’Europa. Nella giornata di oggi il colosso cinese ha annunciato un nuovo SUV elettrico. Si chiama Xpeng G9 ed è il primo veicolo della casa automobilistica destinato, fin dal suo debutto, anche al mercato internazionale e in particolar modo all’Europa. Xpeng aveva iniziato a sperimentare fuori dai confini nazionali con la berlina P7, che è in vendita anche in Norvegia (e in futuro anche in altri mercati).

Il G9 è il nostro primo modello ad essere stato concepito e sviluppato, fin dall’inizio, sia per il mercato cinese che per quello internazionali. Porteremo il nostro design più sofisticato ai clienti di tutto il mondo

ha commentato Henry Xia, co-fondatore di Xpeng.

Il SUV elettrico sarà anche il primo veicolo della casa automobilistica ad essere equipaggiato con Xpilot 4.0, la suite di ADAS avanzati di nuova generazione di Xpeng. Il pacchetto di sistemi di guida semi-autonoma e di assistenza alla guida dovrebbe venire rilasciato a partire dalla seconda metà del 2023.

Xpeng funziona in modo simile ad Autopilot e, tra le tante cose, permette al veicolo di cambiare corsia in autonomia — dunque con il veicolo che sterza da solo.

Il SUV Xpeng G9 è anche compatibile con la rete di ricarica X-Power, che garantisce circa 200Km di autonomia con appena 5 minuti di ricarica.