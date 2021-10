Xpeng ha presentato un’auto volante in grado di viaggiare anche su strada, arriva nel 2024

L'azienda cinese Xpeng ha presentato il teaser di un'auto volante, è sviluppata dalla sussidiaria HT Aero. La produzione è prevista per il 2024.

La casa automobilistica cinese Xpeng fa sul serio: con la sua sussidiaria HT Aero vuole mettere in commercio un’auto volante realmente funzionante. La produzione è attesa per il 2024. Nel frattempo, spiegano le aziende coinvolte, il design finale dell’auto potrebbe cambiare significativamente.

Non stiamo parlando di un VTOL – che vengono spesso definiti ‘taxi volanti’ -, ma di una vera e propria vettura in grado di solcare le strade e i cieli a seconda dell’esigenza.

La HT Aero ha mostrato il suo veicolo in occasione di un evento di Xpeng avvenuto questa domenica.

I rotori del veicolo possono venire ripiegati – con un sistema meccanico – in modo da trasformare la HT Aero in un’auto perfettamente adatta alla guida su strada. I rotori possono quindi ritornare alla loro posizione originale quando si pianifica il decollo.

L’auto sarà dotata di alcuni dispositivi di sicurezza, inclusi alcuni paracaduti. Per trasformare il suo progetto in realtà la HT Aero e Xpeng hanno raccolto investimenti per oltre 500 milioni di dollari.

Durante la presentazione, Xpeng ha mostrato anche i suoi progressi nel campo della guida autonoma presentando la nuova versione del suo sistema ADAS avanzato “Xpilot 4.0“.