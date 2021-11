Samsung Galaxy Tab S8: il notch sembra confermato al 100%

Uno degli argomenti che maggiormente fa infuriare gli appassionati di tecnologia e senza ombra di dubbio la presenza di un notch per determinati dispositivi. Si tratta di una tecnologia a volte particolarmente necessaria al fine di apportare reali miglioramenti ai device, come abbiamo ad esempio visto per i nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici, ma nonostante ciò i membri della community si dividono fra chi apprezza questa scelta e chi davvero non la sopporta.

Sembra però che chi non vede di buon occhio il notch dovrà presto o tardi abituarsi al suo utilizzo anche per un nuovo dispositivo targato Samsung, non ancora confermato in realtà, ma che stando a diverse fonti si presenterà con questa tecnologia. Parliamo del Samsung Galaxy Tab S8, di cui abbiamo approfondito i primi render leakati nell’articolo che trovate a questo link, di cui ha avuto di parlare anche il noto leaker Ice Universe, all’infuori di quanto svelato da OnLeaks e 91Mobiles.

Anche se il design non è ancora stato confermato, la scelta presa dal colosso sudcoreano sembra ormai sicura, anche se le ottime specifiche tecniche dovrebbero permettere a molti fan di apprezzare comunque il device. Sembra che le motivazioni dietro l’implementazione di questo risiedano nella presenza di due telecamere frontali, ma dovremo aspettare conferme della compagnia in tal senso al fine dii essere sicuri.

Grazie al doppio sensore per i selfie, con una lente grandangolare fra le due, il nuovo gioiellino Samsung dovrebbe garantire la possibilità di registrare video in 4K a 60 FPS, assieme a diverse ulteriori funzionalità e – ovviamente – alla presenza di una qualità di foto e filmati decisamente migliore. Generalmente le compagnie non tendono a puntare molto sulle fotocamere frontali dei tablet, ma sembra si tratti di una mossa quasi certa per il nuovo flagship del colosso.