Samsung Galaxy S8 mostrato da alcuni render leakati?

Il tablet Samsung Galaxy S7 è stato rilasciato ad agosto dello scorso anno, e c’è da dire che il dispositivo non ha ancora ricevuto un successore. Mentre siamo in attesa di scoprire quali sono i piani del colosso sudcoreano per continuare la serie, dei rumor hanno anticipato alcuni dettagli relativi al Galaxy S8, parliamo di informazioni arrivate grazie a OnLeaks in collaborazione con 91Mobiles.

Sembra che Samsung abbia deciso di realizzare un prodotto che in realtà potrebbe somigliare ai nuovi MacBook Pro targati Apple, vista la presenza di un notch che dovrebbe contenere la camera, al contrario del Face ID della concorrenza. Potete vedere il tutto qui di seguito.

And, following my #Samsung #GalaxyTabS8 leak, now comes your very first look at the MASSIVE #GalaxyTabS8Ultra! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)

On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/jEPtgn1jvc pic.twitter.com/iCmZuSdvWE

— Steve H.McFly (@OnLeaks) October 23, 2021