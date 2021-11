Moto G200 con Snapdragon 888 Plus finalmente ufficiale

Motorola ha finalmente svelato il suo nuovo dispositivo pronto a sfruttare le potenzialità del SoC Qualcomm Snapdragon 888 Plus, come da poco riportato sulle pagine di GizChina: parliamo del Moto G200 5G. Il device in questione verrà lanciato molto presto anche nel nostro paese, e avremo a che fare con un dispositivo con performance davvero non indifferenti, anche se la compagnia non ha optato per i tanto chiacchierati Snapdragon 898 in arrivo. Il vero punto di forza non riguarda solamente le ottime specifiche, visto che ci si mette di mezzo anche un prezzo di lancio piuttosto competitivo.

Troviamo un sistema di fotocamere triplo disposto in verticale, che non può non ricordare la serie degli S21, mentre nella parte frontale è presente una punch-hole centrale. Parlando delle specifiche tecniche, ci troviamo davanti a un sensore primario da 108 MP, assieme a un grandangolare da 13 MP e un sensore di profondità da 2 MP, con la camera per i selfie invece da 16 MP.

Per quel che riguarda il display, si tratta di un pannello super fluido con risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 144 Hz, scelta abbastanza inusuale rispetto ai classici 120 Hz a cui il mercato ci ha ormai abituato. Il telefono si presenterà – almeno in una fase iniziale – con Android 11, anche se è probabile venga garantito un aggiornamento in futuro.

Come confermato, sarà possibile mettere mano sul nuovo Moto G200 5G per 599,90€, accedendo alla configurazione che presenta un totale di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.