Martin Scorsese dirigerà un film sui Grateful Dead con Jonah Hill

Martin Scorsese da grande appassionato di musica rock è pronto a entrare a far parte di un progetto dedicato ad un biopic musicale sui Grateful Dead, un film che avrà come protagonista Jonah Hill che vestirà i panni di Jerry Garcia.

I Grateful Dead sono stati uno dei gruppi che hanno più influenzato la musica rock e pop negli anni Sessanta, grazie soprattutto alla loro psichedelia. La band è stata attiva fino al 1995, anno in cui il leader Jerry Garcia è venuto a mancare.

Il progetto di Martin Scorsese dedicato ai Grateful Dead sarà sviluppato da Apple e vedrà il regista coinvolto anche come produttore assieme alla Strong Baby ed al partner di produzione Matt Dines. Scott Alexander e Larry Karaszewski, che hanno già lavorato ad American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson, scriveranno la sceneggiatura assieme a Rick Yorn della LBI Entertainment. Bob Weir, Phil Lesh, Mickey Hart e Bill Kreutzmann faranno da produttori esecutivi assieme a Trixie Garcia, Eric Eisner e Bernie Cahill.

