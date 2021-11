Google Pixel 6: una patch prova a sistemare il sensore per le impronte digitali

Una recente patch arrivata per i Google Pixel 6 ha sistemato, almeno per alcuni utenti, il problemi relativi al sensore per le impronte digitali dei device.

Sin dal lancio dei nuovi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, molti utenti hanno lamentato dei problemi per quel che riguarda il sensore delle impronte digitali presente sotto allo schermo dei due nuovi gioiellini di Google.

I telefoni, purtroppo non ancora arrivati nel nostro paese e che dovrebbero però per fortuna presentarsi in Italia già nel giro di qualche mese, hanno all’effettivo mostrato dei problemi di incompatibilità con alcune pellicole non certificate da Google, le quali rendevano i sensori in alcuni casi addirittura del tutto non funzionanti e – di conseguenza – inutili.

In seguito ai moltissimi report però, la compagnia ha finalmente ascoltato il parere del pubblico, rilasciando un nuovo aggiornamento di metà mese al fine di sistemare (almeno in parte) i problemi del sensore per le impronte digitali. Per fortuna, nonostante un changelog ufficiale non sia stato rilasciato da parte del colosso, sono state molte le segnalazioni che hanno indicato un netto miglioramento relativo alle funzionalità del sensore in questione, anche se alcuni continuano a lamentare dei problemi per quel che concerne il riconoscimento delle impronte digitali.

Speriamo ovviamente che quando i nuovi gioiellini di Google arriveranno nel nostro paese i problemi principali saranno stati risolti dalle patch. Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento in cui abbiamo parlato delle feature dei dispositivi mostrate all’evento di lancio ufficiale, lo trovate a questo link.