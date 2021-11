ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition è uno smartphone con 18 GB di RAM

Il mondo degli smartphone è in continua evoluzione, e mano mano i gioiellini portatili si sono trovati in diversi casi a offrire performance e possibilità al pari (e spesso superiori) dei dispositivi fissi. Ovviamente, trattandosi di apparecchi generalmente limitati da delle dimensioni che non possono risultare troppo eccessive, e da alcune feature obbligatorie che – ad esempio – nei computer non sono richieste, è raro ci si trovi a vedere performance e potenzialità esageratamente grandi.

Tuttavia, c’è sempre una prima volta anche per quel che riguarda l’innovazione dei dispositivi, e ZTE ha avuto modo di tagliare un traguardo con un device pronto a offrire 18 GB di RAM (espandibili fino a 20 attraverso il software) e 1 TB di memoria di archiviazione, numeri davvero non indifferenti. Parliamo del ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition, versione aggiornata del già disponibile ZTE Axon 30 Ultra, che arriverà invece nella giornata del 25 novembre 2021 sul mercato.

Per quel che riguarda gli altri dettagli, verrà inserito un setup con 4 fotocamere, tre delle quali saranno da 64 MP, con la principale che risulterà invece ultra grandangolare, per un comparto fotografico davvero niente male. Sarà presente anche un sensore con zoom periscopio 5x da 8 MP, e stando a quel che sappiamo dovrebbe avere le stesse possibilità per distanze da 13 a 123 mm.

Non siamo invece a conoscenza al momento della possibilità per l’articolo di essere rilasciato anche in Europa e – di conseguenza – nel nostro paese, ma abbiamo già degli indizi per quel che riguarda il prezzo. Lo ZTE Axon 30 Ultra è ora disponibile per 1.044 dollari, mentre la Aerospace Edition dovrebbe far lievitare la cifra fino ai 1.254 dollari, anche se si tratta di conversioni non ufficiali e dovremo aspettare una risposta della compagnia in tal senso, che non dovrebbe apparentemente confermare ulteriori cambiamenti per questa versione superlativa.