WhatsApp: la nuova beta cambia le immagini dei gruppi per prepararsi alle Community

Il team di Meta ha lanciato in beta un nuovo cambiamento per la piattaforma di WhatsApp, il quale potrebbe risultare a una prima occhiata quasi del tutto inutile, ma nasconde dietro di sé un dettaglio alquanto importante. Parliamo nello specifico del cambio delle icone per i gruppi dove non è stata inserita una foto, che da sempre vengono evidenziati con un’immagine generica di tre figure non delineate.

In seguito al nuovo aggiornamento, riportato dalle pagine di WABetaInfo, sempre informate per quel che riguarda le novità in arrivo per l’applicazione, queste sono state però ridotte a due, ora non più centrate sullo schermo. Come detto, di base si tratta di un cambiamento quasi del tutto irrilevante, visto che potrebbe essere notato solamente da chi è abituato a vedere la scorsa immaginare, ma il tutto nasconde dietro di sé una prima novità per quel che riguarda le Community di WhatsApp.

Abbiamo a che fare con una nuova funzionalità che dopo i molteplici rumor sembra ormai quasi pronta per essere integrata all’interno dell’ecosistema dell’applicazione, di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita nell’articolo a cui potete accedere attraverso il seguente link. Pare si tratterà di gruppi tutto sommato standard, dove però i moderatori dovrebbero avere maggiori poteri, avendo quindi modo di gestire il tutto in maniera diversa rispetto a come viene fatto attualmente.

Un’altra novità che dovrebbe riguardare le Community è la presenza di un’icona profilo quadrata (anche se con spigoli alquanto tondeggianti), e non rotonda come quelle che siamo stati abituati a vedere fino a oggi. Le tre figure che WhatsApp sta quindi rimuovendo in beta per i normali gruppi dovrebbero invece appartenere a questo tipo di gruppi non appena verranno finalmente implementati, al fine di differenziarli da quelli standard ulteriormente, anche se all’effettivo il tutto potrebbe cambiare, e siamo ancora in attesa di novità ufficiali.