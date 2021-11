The Expanse 6: il trailer ufficiale dell’ultima stagione della serie Prime Video

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di The Expanse 6, la sesta e ultima stagione della serie TV che arriverà sulla piattaforma streaming coi suoi nuovi episodi il 10 dicembre. Già a ottobre durante il New York Comic-Con era stato mostrato un primo teaser.

Ecco il trailer di The Expanse 6.

La nuova stagione riprenderà con il Sistema Solare in guerra e con Marco Inaros che continua a lanciare devastanti attacchi di asteroidi sulla Terra e su Marte, ed in tutto questo l’equipaggio della Rocinante sarà in serio pericolo. Nel frattempo in un Pianeta lontano si inizia a formare un nuovo potere.

Ricordiamo che The Expanse è sviluppata da Mark Fergus e Hawk Ostby ed è basata sull’omonima serie letteraria, scritta da Daniel Abraham e Ty Franck sotto lo pseudonimo di James S. A. Corey. Le prime tre stagioni del telefilm sono andate in onda sulla rete SyFy.

La serie è ambientata in un futuro in cui l’umanità ha colonizzato il sistema solare e la popolazione della Terra, di Marte e della Cintura di Asteroidi sono in conflitto. Quando l’equipaggio della Rocinante scopre un’antica tecnologia aliena, inizia una cospirazione in grado di portare l’intero sistema solare in guerra.

Lo show ha vinto il premio Hugo e vede protagonisti Steven Strait, Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham e Shohreh Aghdashloo.