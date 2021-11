Lo Snapdragon 898 potrebbe chiamarsi in realtà Snapdragon 8 Gen 1

Il lancio dello Snapdragon 898 è ormai particolarmente vicino, visto che Qualcomm dovrebbe avere modo di svelare il suo nuovo flagship già nel giro di qualche settimana, però delle interessanti notizie sono emerse all’ultimo minuto.

Nello specifico, sembra che il dispositivo flagship sarà sì uno Snapdragon come da tradizione per i SoC della compagnia, ma il nome potrebbe essere completamente diverso. Pare infatti che avremo a che fare con un System on a Chip noto come Snapdragon 8 Gen 1, stando a quanto suggerito dal noto leaker Ice Universe sulla piattaforma di Twitter.

Seppur non si tratti per il momento di informazioni ufficiali, va specificato che il leaker è particolarmente informato per quel che riguarda il settore tecnologico, e che le informazioni potrebbero quindi essere presto confermate dalla compagnia. Vi lasciamo qui di seguito il post di Ice Universe.

This is no joke. Qualcomm seems to really name Snapdragon 898 "Snapdragon 8 gen1" — Ice universe (@UniverseIce) November 15, 2021

Un nome del genere potrebbe riguardare il fatto che la compagnia si sta avvicinando alle 4 cifre per quel che riguarda i modelli dei suoi dispositivi, oramai pronti a dominare il mercato mobile da diverso tempo, e un cambio di denominazione potrebbe rendere le feature dei device più chiare per tutti gli utenti. Staremo a vedere se in seguito all’annuncio del device l’informazione verrà confermata da parte di Qualcomm.