Samsung Galaxy A33: leakate le prime foto dello smartphone di fascia media

Il Samsung Galaxy A33 si è mostrato in delle prime foto leakate grazie a OnLeaks e 91Mobiles, in attesa di una presentazione ufficiale di Samsung.

Dopo che il Samsung Galaxy A32 ha preso il posto della fascia media per quel che riguarda i telefoni della compagnia sudcoreana, in tanti sono in attesa di poter finalmente mettere mano sul suo successore, che con dei piccoli cambiamenti dovrebbe avere modo di migliorare feature e potenzialità disponibili per chi si affaccia a questo segmento del mercato.

A spezzare l’attesa con del materiale, anche se non si tratta per il momento di nulla di ufficiale, è stato il noto leaker OnLeaks, il quale in collaborazione 91Mobiles ha mostrato delle foto del nuovo Samsung Galaxy A33, svelando come questo dovrebbe presentarsi quando verrà finalmente lanciato sul mercato. Si parla all’effettivo di un design a dir poco simile, com’era in fondo facile aspettarsi, anche se troviamo una sistemazione leggermente diversa delle camere sul retro, e non si parla ancora per il momento di possibili prezzi di lancio del nuovo telefono.

Come riporta GizChina, il Galaxy A33 dovrebbe avere un display Infinity-U da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD e tecnologia Super AMOLED, che come da tradizione per la compagnia permette l’inserimento di un sensore per le impronte digitali sotto al pannello. Troviamo sul lato destro i classici tasti per il volume e per lo spegnimento, mentre sulla sinistra è allocato il carrello per due SIM e una Micro SD, nella parte bassa è invece inserito lo slot USB di tipo C per la ricarica, il microfono e lo speaker, apparentemente senza jack da 3,5 mm.

Le dimensioni dovrebbero essere di 159.7x74x8.1 mm, e pare che il device verrà rilasciato nelle colorazioni nera, bianca, blue e arancione a gennaio del prossimo anno. Non si tratta per il momento di dati ancora ufficiali, e restiamo infatti in attesa di conferme dalla compagnia in merito ai dettagli sul nuovo dispositivo di fascia media.