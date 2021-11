Daredevil: un nuovo indizio rivela un reboot in lavorazione?

Dopo che Daniel Ritchman aveva parlato di un nuovo progetto dedicato a Daredevil con gli interpreti della serie TV coinvolti, ora è un altro scooper a mostrare un indizio che sembrerebbe avvalorare l’idea: stiamo parando di RPK, che ha mostrato su Twitter l’immagine di un piano di programmazione che mette al centro proprio il titolo Daredevil.

Ecco l’immagine con il piano di programmazione dedicato al reboot di Daredevil.

U know what. Fuck it pic.twitter.com/DAt5ri9rRJ — RPK (@RPK_NEWS1) November 14, 2021

Ma, un ulteriore indizio è stato dato dallo sceneggiatore David Hayter, che ha già lavorato sugli X-Men, e che qualche giorno fa durante l’MCM London Comic Con ha detto su un possibile nuovo progetto Marvel a cui gli piacerebbe partecipare:

Sapete, stanno facendo un reboot di Daredevil, e si tratta di un personaggio importante per me, mi è piaciuto il modo in cui lo hanno trattato fino ad ora. E ci sono certe cose del Daredevil di Frank Miller che vorrei adattare.

Successivamente però lo stesso Hayter ha smentito questa cosa, dichiarando di aver letto in giro di un possibile reboot di Daredevil, ma di non avere nessuna notizia di prima mano a disposizione a riguardo. Il mistero perciò rimane, e c’è chi è convinto che il Daredevil di Charlie Cox sia pronto a comparire in Spider-Man: No Way Home. Vedremo.