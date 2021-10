Daredevil: la Marvel pensa al reboot con gli interpreti della serie TV (rumor)

Un rumor molto importante sembra smuovere il mondo degli appassionati Marvel: secondo quanto riferito dallo scooper Daniel Ritchman pare che i Marvel Studios stiano considerando di realizzare un reboot di Daredevil con gli stessi attori della serie TV di Netflix.

Il reboot di Daredevil in progetto presso i Marvel Studios porterebbe però i personaggi della serie Netflix dentro il Marvel Cinematic Universe azzerando il loro passato narrativo. Ogni character avrebbe quindi nuove origini e sarebbe raccontato in maniera diversa rispetto al telefilm. Non è stato chiarito se il possibile reboot potrebbe essere una nuova serie TV o un lungometraggio.

Il rumor arriva dopo che diverse voci continuano a parlare di una possibile presenza di Charlie Cox in Spider-Man No Way Home. L’interprete di Daredevil nella serie Netflix ha dichiarato su questa possibilità:

Non voglio dire nulla, e comunque non voglio rovinare le cose ai fan, al di là di tutto. La mia risposta quindi è no comment. Non so cosa succederà, onestamente. Se ci fosse una possibilità che una cosa del genere accada in futuro non voglio dire niente che possa mettere a repentaglio le cose. Magari le persone della Marvel ai piani alti potrebbero ascoltare le mie parole ed esserne influenzate. I fan stanno dimostrando tutta la loro passione, e so quanto abbiamo voglia di rivedermi, e magari in futuro succederà.

Tra i personaggi del Daredevil di Netflix sembra che Vincent D’Onofrio potrebbe essere il primo a poter entrare nell’MCU, visto che si è parlato di una sua possibile presenza nello show su Hawkeye.