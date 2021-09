Spider-Man: No Way Home – Charlie Cox dichiara: “Non dico nulla per non pregiudicare il mio ritorno”

Charlie Cox non si è voluto sbilanciare sulla sua presenza in Spider-Man: No Way Home, ma ha dimostrato il suo interesse per il ritorno nella Marvel.

Charlie Cox non ha chiarito se sarà presente in Spider-Man: No Way Home, ma di certo avrebbe voglia di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, ed in una recente intervista l’attore ha parlato della possibilità di essere presente nel film, ma, oltre a non chiarire la cosa, ha detto alcune frasi che fanno intendere come sarebbe intenzionato ad entrare nell’MCU.

Queste sono le parole di Charlie Cox sulla sua possibile presenza in Spider-Man: No Way Home:

Non voglio dire nulla, e comunque non voglio rovinare le cose ai fan, al di là di tutto. La mia risposta quindi è no comment. Non so cosa succederà, onestamente. Se ci fosse una possibilità che una cosa del genere accada in futuro non voglio dire niente che possa mettere a repentaglio le cose. Magari le persone della Marvel ai piani alti potrebbero ascoltare le mie parole ed esserne influenzate. I fan stanno dimostrando tutta la loro passione, e so quanto abbiamo voglia di rivedermi, e magari in futuro succederà.

Vedremo di nuovo il Daredevil di Charlie Cox? Per sapere se lo ritroveremo il Spider-Man: No Way Home bisognerà attendere dicembre.