Spider-Man: No Way Home – Le foto leakate rivelano clamorosi dettagli: si tratta di fake?

Alcune foto trapelate online hanno rivelato dei clamorosi dettagli su Spider-Man: No Way Home. Si tratta di reali immagini del film o di fake? Attenzione SPOILER.

Il giornalista John Campea ha fatto girare sul web alcune foto leakate dedicate a Spider-Man: No Way Home che rivelerebbero dettagli clamorosi sul prossimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe in uscita. Ma è aperto il dibattito sul fatto che si tratti o meno di immagini reali o di possibili fake.

SPOILER ALERT

Se non volete andare incontro a potenziali spoiler non proseguite guardando le immagini qui sotto!

SPOILER ALERT

Ecco le immagini che sono state pubblicate.

Come potete vedere nelle immagini pubblicate sono presenti personaggi clamorosi: stiamo parlando di Andrew Garfield e Tobey Maguire che tornerebbero a vestire i panni di Spider-Man, e di Charlie Cox che apparirebbe per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe vestendo i panni di Matt Murdock aka Daredevil.

Diversi appassionati hanno parlato di possibili immagini fake, mentre altri credono a queste foto. Certo, si tratta comunque di argomenti e di possibili apparizioni di cui si è dibattuto e si dibatte tutt’ora. Diversi sono i rumor che parlano della possibile presenza dei tre Spider-Man e di Daredevil nel lungometraggio.

Per scoprire se saranno così le cose bisognerà attendere il 16 dicembre quando Spider-Man: No Way Home arriverà nelle sale cinematografiche.