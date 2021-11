Come d’Incanto 2: il film uscirà su Disney+ nell’autunno 2022

Il Disney+ Day è servito anche a fare un annuncio dedicato a lungometraggio sequel Come d’Incanto 2, il film con Amy Adams e Patrick Dempsey che, secondo quanto è stato annunciato, arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ nell’autunno del 2022.

Ecco un video con i due attori protagonisti che fanno un saluto agli appassionati per il Disney+ Day, seguito dal post che annuncia l’uscita di Come d’Incanto 2 nel 2022 sulla piattaforma streaming e che ne mostra il logo.

Magic is in the air 🪄 #Disenchanted is coming to #DisneyPlus Fall 2022 and you can stream Disney's #Enchanted NOW! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/Bs3WBnMgPk

— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021