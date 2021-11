Oppo Reno7 Pro già mostrato da una foto leakata?

Non è di certo raro che Oppo si trovi a svelare e lanciare sul mercato suoi nuovi dispositivi della serie Reno, visto che generalmente degli upgrade per i telefoni del colosso hanno modo di giungere nelle mani dei consumatori all’incirca ogni 6 mesi. Era solo quindi questione di tempo prima che ci trovassimo finalmente a parlare del Reno7 Pro, dispositivo che all’effettivo la compagnia non ha ancora avuto modo di presentare, ma che grazie a una foto leakata potrebbe già essersi mostrato in tutto il suo splendore, potete vederla qui di seguito.

Stando a quanto mostrato, come spiegato sulle pagine di GizChina, l’Oppo Reno7 Pro avrà un pannello piatto con una fotocamera circolare nella parte superiore, posta sulla sinistra. Considerando quel che sappiamo, il dispositivo dovrebbe girare su piattaforma Snapdragon 888, non arrivando quindi ad abbracciare il nuovo e tanto chiacchierato SoC targato Qualcomm non ancora mostrato, lo Snapdragon 898.

Dovremmo trovarvi davanti a un telefono con schermo da 6,5 pollici OLED e risoluzione di 2400×1800, nonché 120 Hz di refresh rate. Pare che il modulo di fotocamere offrirà un sensore principale da 50 MP, anche se non abbiamo dettagli in merito al resto, e che la batteria da 4.500mAh supporterà la ricarica rapida a 65 W.

Parlando invece del Reno7 base, sembra che questo userà il SoC Dimensity 1200 e avrà una batteria identica. Le fotocamere dovrebbero essere da 50 MP + 16 MP + 2 MP, e lo schermo (ancora una volta OLED) sarebbe invece da 6,5 pollici e con 90 Hz totali di refresh rate.

Non abbiamo in ogni caso certezza del fatto che la foto leakata riguardi davvero il nuovo Reno7 Pro, come anche per quel che concerne le specifiche, in fin dei conti ancora un mistero fino a che la compagnia non avrà modo di fare chiarezza sulla questione. Restiamo quindi in attesa di novità al fine di sapere cosa bolle in casa Oppo per quel che riguarda la serie Reno.