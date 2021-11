Twitch arriva finalmente sul Nintendo Switch: l’app è disponibile sull’eShop

Twitch è finalmente disponibile sul Nintendo Switch, anche se manca ancora una delle feature più attese (e disponibile da tempo sulle altre console). Da oggi è possibile scaricare l’app ufficiale di Twitch direttamente dall’eShop di Nintendo.

L’app permette di guardare le dirette degli streamer ed è perfettamente localizzata in italiano. Il peso è ridotto: appena 31MB.

Direttamente dall’app è possibile loggare al proprio account, sfogliando il catalogo dei giochi e delle dirette. Non manca nemmeno il supporto ai VOD e alle clip. Insomma, se siete interessati a guardare i contenuti degli streamer c’è tutto quello che vi serve.

Nota dolente per chi sperava di poter streamere in diretta le proprie sessioni di gioco direttamente dalla console, senza dover passare per soluzioni di terze parti. Purtroppo questo non è ancora possibile.

L’app ufficiale di Twitch non permette di avviare le dirette streaming per mostrare al mondo le proprie sessioni di gioco. Chissà, forse un domani arriverà anche questa attesa integrazione con il servizio di Amazon. Purtroppo per il momento Nintendo e Twitch non hanno ancora annunciato nulla di ufficiale.