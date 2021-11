Marvel's What If...? avrà una seconda stagione su Disney+, annunciato anche Marvel Zombies e mostrato il logo di I am Groot.

Il Disney+ Day è servito anche per annunciare alcuni nuovi progetti animati della Casa delle Idee, e tra tutti spicca l’annuncio di Marvel’s What If…? 2, la seconda stagione del progetto che porta all’interno di mondi e situazioni alternative con al centro i protagonisti dell’MCU. Ma, legato a Marvel’s What if…? è stato rivelato anche lo sviluppo di un progetto su Marvel Zombies, una serie animata che approfondisce l’episodio apposito di What if…?

Per quanto riguarda la seconda stagione di Marvel’s What If…? è stato già annunciato che uno degli episodi riguarderà il prequel della puntata in cui Gamora uccide Thanos. Ecco il logo di Marvel’s What If…?

Mentre qui sotto potete vedere il logo di Marvel Zombies, che, tra l’altro, è tratto da una serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, il padre di The Walking Dead.

Infine, vi mostriamo anche il logo di I am Groot, una serie animata originale spin-off de I Guardiani della Galassia, dedicata al personaggio di Groot, la cui voce è quella del popolare attore Vin Diesel.

