Prehistoric Planet: la docuserie avrà una seconda stagione

Apple TV+ ha comunicato il rinnovo per una seconda stagione della docuserie Prehistoric Planet. Si tratta di una sere innovativa, che ha offerto uno sguardo inedito sui dinosauri.

Jay Hunt di Apple TV+ ha dichiarato:

La prima stagione di Prehistoric Planet è stata premiata ed ha dato al pubblico la possibilità di vedere i dinosauri sullo schermo in una maniera inedita. Collaborare con Jon Favreau e con la BBC è un qualcosa di fantastico, soprattutto perché stiamo ridando vita ad un mondo di circa 66 milioni di anni fa.

La voce narrante originale di Prehistoric Planet nella prima stagione è di David Attenborough, mentre la produzione è stata affidata a Jon Favreau, Mike Gunton, ed ai BBC Studios Natural History Unit. In questa docuserie è presentato un viaggio attraverso l’acqua, il deserto, le foreste e le terre che 66 milioni di anni fa popolavano il nostro pianeta.

Tra le specie che vengono mostrate in questa docuserie troviamo due nuovi tipi di Tirannosauri: il Qianzhousaurus Rex ed il Nanuqsaurus. E poi non mancano altre specie, come lo Pterodattilo, il Triceratopo, il Velociraptor. Tra gli altri aspetti particolari della docuserie ci sono i filmati che ricostruiscono le capacità del Tyrannosaurus Rex di poter nuotare.