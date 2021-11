Amazon Prime Video: ora si possono creare clip di 30 secondi tratte da film e serie TV (ma solo negli USA)

Condividere i momenti più belli e divertenti dei film e delle serie TV di Prime Video diventerà molto più semplice. Negli USA Amazon introduce un nuovo strumento che consente di creare clip personalizzate di massimo 30 secondi direttamente dall’app di Prime Video.

La novità è stata introdotta sull’app di Prime Video per iPhone. Inizialmente – forse per una questione di diritti – la feature sarà disponibile esclusivamente su un numero limitato di contenuti (tra cui Invincibile e la prima stagione di The Boys).

Ricordiamo che l’app di Prime Video, come quella Netflix, disabilità automaticamente la possibilità di effettuare screenshot e registrare lo schermo. Eppure spesso gli utenti vogliono semplicemente catturare un momento preciso dei loro show preferiti — per condividerlo sui social o con gli amici.

Le nuove clip di Prime Video sono proprio pensate per soddisfare questo desiderio. La nuova funzione Share Clip sarà inserita direttamente all’interno del player del video, assieme agli altri comandi e menù già presenti. Una volta attivata la funzione è possibile scorrere il video facilmente, in modo da catturare esattamente la scena che ci interessa.

Il nuovo pulsante compare affianco alla modalità X-Ray, la feature che consente di vedere la scheda gli attori in scena

Per il momento non si hanno notizie di una possibile release su Android. Le clip attualmente sono un’esclusiva del mercato statunitense e non sappiamo se e quando verranno introdotte anche in altri paesi.