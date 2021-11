Subaru Solterra: un SUV elettrico con 460 km di autonomia

Subaru ha presentato il suo primo SUV elettrico: si chiama Solterra ed è realizzato in collaborazione con Toyota, che si occuperà anche della sua produzione. Non a caso ricorda sotto molti aspetti il Toyota bZ4X, altro SUV elettrico di recentissima presentazione. Il pianale, in entrambi i veicoli, è il Subaru Global Platform, progettato appositamente per gli EV.

Il Subaru Solterra arriverà nelle concessionarie nel 2022, anche in Italia. Subaru ha spiegato di non ritenere il mercato degli EV sufficientemente maturo, motivo per cui almeno inizialmente si affiderà sempre a Toyota per le sue auto elettriche.

Seguendo lo schema visto con le Toyota GT 86 e BRZ, rispetto alla controparte di Toyota il Solterra ha un frontale piuttosto diverso, mentre il powertrain è fondamentalmente quello già visto sul bZ4X. Anche gli interni del veicolo sono quasi uguali a quelli del SUV di Toyota.

Le dimensioni sono da Urban SUV: 4.690 mm lunghezza × 1.860 mm larghezza × 1.650 mm altezza. Il passo è di 2.850 mm.

Il Solterra monta due unità da 80 kW, per un’erogazione complessiva di 160 kW e 336 Nm di Coppia. Grazie alla sua batteria da 71,4 kWh, il Solterra dispone di un’autonomia di circa 460 Km.

Almeno inizialmente il SUV sarà prodotto da Toyota in Giappone, ma un domani – se i volumi di vendita lo renderanno sensato – Subaru potrebbe spostare la produzione negli USA.