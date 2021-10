Toyota bZ4X: il SUV elettrico non ha più segreti (e ci sono anche i pannelli solari come optional)

Toyota ha presentato il suo SUV elettrico bZ4X, il primo EV del produttore giapponese. È realizzato in collaborazione con Subaru, casa automobilistica con la quale collabora frequentemente (si pensi alla GR86). Il SUV poggia sul nuovo pianale e-TNGA e riprende le linee dell’omonimo concept presentato a Shanghai.

Il 2 dicembre Toyota terrà un evento di presentazione che mostrerà nei dettagli il nuovo bZ4X, nel frattempo la casa automobilistica ha mostrato una carrellata di nuove foto, rivelando anche moltissime informazioni sul veicolo. I preordini del SUV elettrico dovrebbero venire aperti poco dopo l’evento di presentazione.

La velocità massima del Toyota bZ4X è limitata su tutti i modelli a 160 Km/h.

Nel modello a trazione anteriore, la propulsione elettrica è affidata ad un motore da 150 kW (ossia 204 CV) con 265 Nm. Lo scatto da 0 a 100Km/h avviene in 8,4 secondi. Ci sarà anche un modello a trazione integrale con doppio motore elettrico: si sale a 160 kW e 336 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 Km/h in 7,7 secondi. In entrambi i casi la velocità è limitata elettronicamente a 160 Km/h.

Entrambi i modelli hanno il sistema One Pedal, si può aumentare di velocità e frenare usando il pedale dell’acceleratore.

La batteria è da 71,4 kWh. Toyota promette un’autonomia di oltre 450 Km con una singola carica, inoltre garantisce che le batterie mantengano una capacità superiore al 90% anche dopo 10 anni di utilizzo.

L’autonomia è di oltre 450 Km con una singola carica.

Il Toyota bZ4X è la prima vettura del produttore giapponese ad offrire un sistema Steer-by-Wire: lo sterzo non è direttamente collegato alle ruote, con un vantaggio in termini di comodità e precisione nelle manovre.

Toyota ha già anticipato alcuni interessanti optional del SUV, tra cui un volante a yoke – come quello della Model S – e dei pannelli solari integrati sul tetto per aumentare l’autonomia del veicolo (fino a 1.800 km extra all’anno, dice il produttore).