PlayStation 5: Sony avrebbe tagliato ancora la produzione

Ancora diversi utenti in tutto il mondo, al lancio di PlayStation 5, non hanno modo di comprare la console per via della gravissima carenza di scorte che sta attualmente affliggendo il mercato della tecnologia, e nello specifico quello delle console. All’effettivo infatti, nonostante i numeri da record che la nuova ammiraglia di Sony sta riscuotendo, sembra che questa potrebbe non essere in grado di riuscire a battere le vendite del primo anno di PlayStation 4 per via di un ulteriore taglio alla produzione.

Come da poco svelato da Bloomberg in un report, e ripreso sulle pagine di Engadget, le previsioni sarebbero scese del colosso sarebbero scese proprio per la difficoltà di riuscire a produrre abbastanza chip in tutto il mondo, il che risulterà particolarmente grave nel caso in cui non ci sarà una sufficiente preparazione per il periodo natalizio. Stando a quel che sappiamo, è possibile che siano presenti anche dei problemi legati alla logistica della nuova piattaforma, come accennato da Bloomberg.

A quanto pare, il tutto riguarda la vaccinazione in alcune nazioni dove il colosso nipponico si occupa di produrre chip, assieme alla già citata carenza di materie prime per la realizzazione del tutto. Purtroppo il problema non tende a risolversi da ormai moltissimi mesi, e sembra infatti che dovremo aspettare1 ancora molto tempo prima di poter tornare in una situazione di stabilità, dove il colosso riesca a produrre sufficienti console rispetto ai propri piani.

All’effettivo, problemi simili a questo non stanno riguardando solamente Sony, considerando che da pochissimo anche Valve si è trovata costretta a dover rinviare il suo nuovo Steam Deck a febbraio del prossimo anno, ve ne abbiamo parlato all’interno dell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link. Restiamo in attesa di commenti da parte di Sony sulla situazione, sperando che delle soluzioni possano presto fare capolino.