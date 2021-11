“Voleva vendere Tesla ad Apple? Non me lo ricordo…”, Tim Cook fa fare ad Elon Musk la figura del mitomane

Tim Cook snobbò Elon Musk quando quest'ultimo cercò di vendergli Tesla? Il CEO di Apple dice di non ricordarsi nulla del genere.

10—Nov—2021 / 10:00 AM

Tim Cook è recentemente stato ospite di DealBook, una conferenza organizzata dal New York Times. Il CEO di Apple ha risposto alle domande del giornalista della CNBC Andrew Ross Sorkin, parlando anche di Elon Musk e di quella volta che quest’ultimo voleva vendere Tesla ad Apple – o almeno così vuole la leggenda.

Tim Cook, ad ogni modo, non sembra essere molto convinto della versione di Musk. E la sua risposta, nemmeno tanto tra le righe, ha un sapore da “se lo dice lui…“.

Sai, la verità è che non credo di aver mai parlato di persona con Elon. Inoltre nel corso degli anni ci sono state moltissime aziende che potevamo comprare, probabilmente. Onestamente sono sereno di dove si trova Apple ora

ha detto, rispondendo a Sorkin che gli aveva chiesto se si fosse pentito di non essere salito sulla barca di Tesla, considerata l’incredibile capitalizzazione di mercato attuale dell’azienda.

E ancora: «Almeno sapevi che Musk stava cercando di contattarti?». «Non mi ricordo che le cose siano andate così», risponde Tim Cook. «Ma se lui dice che l’ha fatto, immagino che sia corretto».

Secondo un’altra ricostruzione dell’evento – ampiamente contestata – contenuta in un libro di recente pubblicazione, l’accordo di acquisizione di Tesla all’epoca saltò perché Elon Musk chiese di venire nominato CEO di Apple. Probabilmente non sapremo mai come sono andate veramente le cose, e la presunta trattativa tra Tesla ed Apple rimarrà ancora a lungo una semplice leggenda.