“Elon Musk chiese di farsi nominare CEO di Apple, Tim Cook lo mandò a quel paese”

Nel 2016 Tesla non se la passava troppo bene, ma nonostante le difficoltà economiche continuava ad essere un brand visto con estremo interesse dalla scena tech. In quel periodo Tim Cook avrebbe proposto ad Elon Musk un’acquisizione della casa automobilistica, che sarebbe diventata un’azienda di proprietà di Apple.

Questa storia – con una narrazione molto diversa – è stata ripetuta più volte in passato, ma ora un nuovo libro – “Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century” – rivela un dettaglio inedito. Secondo il racconto del giornalista Tim Higgins, Musk, contattato telefonicamente da Tim Cook, ascoltò con attenzione la proposta e fissò una sola condizione.

“Voglio essere io il CEO“. Secondo il libro, Tim Cook trovò la condizione tutto sommato condivisibile, del resto Tesla l’aveva fondata Musk. Apple si era già comportata in questo modo dopo altre acquisizioni importanti, ad esempio dopo l’acquisto del marchio di cuffie Beats mantenne alla guida i fondatori Jimmy Iovine e Dr. Dre.

“Certo, puoi continuare a fare il CEO di Tesla”, gli avrebbe quindi detto, salvo sentirsi rispondere che non aveva capito: “Voglio essere il CEO di Apple, Tim”.

Stando al resoconto di Power Play, Tim Cook si limitò a mandare a fare in c**o Elon Musk riagganciando il telefono.

Elon Musk, parlando del tentativo di aprire un dialogo con Apple, in passato aveva raccontato una storia molto diversa, ossia di non essere mai riuscito a fissare un colloquio con Tim Cook, che si sarebbe dimostrato fin da subito ostile all’idea di acquisire Tesla. Nel frattempo, sia Elon Musk sia Apple hanno smentito la ricostruzione contenuta nel libro.

Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century è ancora inedito in Italia ed è stato scritto dal giornalista Tim Higgins, veterano del Wall Street Journal. È uscito nelle librerie americane in questi giorni e verosimilmente presto sarà disponibile, in lingua originale, anche sugli e-commerce italiani e nelle librerie specializzate in editoria internazionale. Su Amazon.it è già possibile prenotarlo.

