Fast and Furious: Vin Diesel lancia un appello a Dwayne Johnson

La “rivalità” tra Vin Diesel e Dwayne Johnson va avanti ormai da anni. Sappiamo che Johnson ha avuto degli alterchi (sul set e fuori) con Diesel, e per questo ha deciso lasciare la saga di Fast and Furious, in cui era entrato nel capitolo numero 6 e ha presenziato nel settimo e nell’ottavo, ma naturalmente non nel nove. Ora Diesel, con un accorato messaggio, cerca la riconciliazione e di riportare il collega in scuderia per il gran finale.

Fratellino mio, Dwayne… il tempo è giunto. Il mondo aspetta il finale di Fast 10. Come sai, i miei figli ti chiamano Zio Dwayne a casa mia. Non c’è un Natale che passa senza che vi facciate gli auguri… ma il tempo è giunto.

Il retaggio attende. Ti dissi anni fa che stavo per mantenere la mia promessa a Pablo. Prometto che riusciremmo a raggiungere e creare il miglior Fast nel finale del 10! E lo dico col cuore… ma tu devi farti sentire, non lasciare il franchise in sospeso perché hai un ruolo molto importante da giocare. Hobbs non può essere interpretato da nessun altro. Spero che coglierai l’occasione e compirai il tuo destino.

Resta da vedere come la prenderà Johnson, attualmente impegnato con Disney e Warner Bros. su property come Black Adam e Jungle Cruise. Lui giurato e spergiurato di aver abbandonato il filone principale della saga, ma essere disponibile per un secondo Hobbs & Shaw, e che riteneva un po’ ridicole le affermazioni di Diesel a riguardo del loro rapporto, pur augurandogli tutto il successo possibile. Restiamo in attesa dell’eventuale risposta.

