Hobbs & Shaw 2 è ancora previsto, sempre con Dwayne Johnson

Il fatto che abbia detto addio a Fast & Furious non vuol dire che Dwayne Johnson abbia chiuso anche con lo spin-off Hobbs & Shaw, di cui anzi è stato confermato il sequel.

Sappiamo che Johnson ha avuto degli alterchi con Vin Diesel, e per questo ha deciso lasciare la saga di Fast & Furious, in cui era entrato nel capitolo numero 6 e ha presenziato nel settimo e nell’ottavo, ma naturalmente non nel nove. Non avevamo considerato, tuttavia, che questo abbandono riguardasse solo il filone principale, mentre lo spin-off Hobbs & Shaw fosse ancora nel mirino delle possibilità per un sequel.

Hiram Garcia, produttore e presidente di produzione della casa di produzione di Dwayne Johnson, la Seven Bucks, fa chiarezza sulle prossime partecipazioni dell’attore alla serie, confermando che non apparirà nei capitoli 10 e 11 ma che, invece, Hobbs & Shaw 2, seguito del film diretto da David Leitch nel 2019, è ancora una possibilità concreta.

Al momento stiamo cercando di capire come sarà il sequel, ma abbiamo alcune grosse idee. Dopo aver girato Fast 8, DJ ha preso la decisione di chiudere il capitolo F&F per le ragioni evidenti a tutti. Ha augurato al cast ogni bene e spostato la nostra attenzione su altri progetti. Quindi non ci sarà in F&F 10 e 11, ma questo non interferirà coi nostri piani per Hobbs. Ovviamente tutti quei personaggi esistono nell’universo di Fast e amiamo che tutti quegli aspetti di quell’universo prosperino e abbiano successo. Abbiamo solo piani specifici per quel che vogliamo fare col personaggio di Hobbs e penso che i fan lo ameranno!

Quindi il piano è quello di rivedere al cinema, prima o poi, il personaggio di Hobbs, probabilmente di nuovo in coppia con il Deckard Shaw di Jason Statham: quando, però, non ci è dato sapere.

