Questa rara action figure di Boba Fett è stata venduta all’asta per 11.422$

Una rara action figure di Boba Fett, il leggendario cacciatore di taglie della saga di Star Wars, è stata battuta all’asta per oltre 11.000 dollari. L’action figure era prodotta dalla defunta Kenner e risale al 1985.

This rare "Droids" #BobaFett figure from 1985 sold for $11,422.40 at Hake's Auctions yesterday. 🔥 Posted by Boba Fett Fan Club on Thursday, November 4, 2021

Non un Boba Fett qualsiasi: la confezione dell’action figure è quella della serie animata ‘Droids’. L’action figure è in condizioni pressoché perfette, la confezione è integra e – oltre alla figure – contiene anche una moneta commemorativa.

Questo Boba Fett serie Droids del 1985 è stato venduto ad 11.422 dollari.

Questa action figure vintage di Star Wars è stata battuta dalla casa d’aste Hakes lo scorso mercoledì. L’intero catalogo dell’asta era a tema nerd ed includeva molti altri giocattoli vintage, incluso un Millennium Falcon della Kenner, e perfino qualche autentico oggetto di scena. Complessivamente, l’intera collezione di lotti a tema nerd è stata venduta per oltre 3,3 milioni di dollari.

Curiosamente questa stessa action figure è stata recentemente oggetto di una duplice riedizione/omaggio della Hasbro, che ha messo in vendita il Boba Fett della serie Droids sia in formato Black Series che in formato Vintage Collection. In entrambi i casi, la confezione delle nuove action figure riprende esattamente la stessa illustrazione di quella del giocattolo originale del 1985. Il modello delle due action figure moderne, ad ogni modo, riprende più fedelmente il pattern dei colori dell’armatura di Boba Fett così come raffigurata nel cartone animato.

“Star Wars: Droids – The Adventures of R2-D2 and C-3PO” è stato recentemente inserito nel catalogo di Disney+, assieme all’altro cartone vintage ‘Ewoks’.