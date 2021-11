La mania per Crab Game, gioco ‘vagamente’ ispirato a Squid Game. Il creatore: “non temo gli avvocati di Netflix”

Su Steam impazza la mania per Crab Game, gioco (un po' troppo) ispirato alla seria Squid Game. Ma il creatore non teme gli avvocati di Netflix: "sono uno youtuber!".

Netflix vuole sfondare nel mondo dei videogiochi, ma per il momento sono soprattutto i progetti non ufficiali a capitalizzare il successo delle sue proprietà intellettuali. Su Steam è scoppiata la mania per Crab Game, un videogioco competitivo online – un po’ in stile Fall Guys – chiaramente ispirato alla serie Netflix ‘Squid Game’.

Crab Game non ha nessun legame con Netflix, eppure ogni giorno attrae decine di migliaia di giocatori. Il fatto che sia completamente gratuito è d’aiuto. Curiosamente, il videogioco del momento è stato creato da un solo sviluppatore: Daniel Sooman, che fino ad oggi era soprattutto noto per il suo canale YouTube.

Questo gioco non è assolutamente ispirato ad una serie tv coreana di una piattaforma per lo streaming online. Se così fosse sarei in grossi problemi legali, quindi non è certamente quello che stiamo facendo

si legge nella pagina ufficiale di Crab Game sul catalogo di Steam. Il messaggio, ovviamente, è una provocazione ironica.

Daniel Sooman, che su YouTube si fa chiamare ‘Dani‘, aveva acquistato notorietà grazie ad un video, diventato estremamente virale, di Among Us riprodotto in 3D con una grafica ultra-realistica. Il video in questione ha ottenuto oltre 15 milioni di visualizzazioni.

Dani ha spiegato al Washington Post di monetizzare i suoi progetti proprio grazie ai video su YouTube. «Se ogni video che fai ottiene milioni di click, di certo non te la passi male», ha spiegato.

Anche per questo motivo, Dani ha spiegato di non temere gli avvocati di Netflix. Anzi, un po’ ci spera nell’interesse del colosso. «Sono uno youtuber dopotutto, se mi mandano una lettera di diffida potrei farci sopra un video pazzesco. Mi basterebbe rimuovere ogni riferimento a Squid Game, cambiare l’estetica dei personaggi e dopo pochi giorni potrei rilanciare il gioco su Steam con un altro nome».