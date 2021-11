AirPods 3: arriva un video teardown delle nuove cuffie Apple

Recentemente, un video teardown ha preso in considerazione le nuove cuffie targate Apple, esaminandole a fondo e in ogni dettaglio dall'interno.

Non è passato molto da quando – nel corso del suo ultimo evento – Apple ha svelato al mondo le nuove cuffie AirPods 3, le quali sono state approfondite in quasi tutti i dettagli, e presentano un design alquanto simile a quello delle AirPods Pro. Tuttavia, ovviamente parliamo di due dispositivi nettamente diversi, e un recente video teardown ha fatto modo di fare chiarezza sul tutto, analizzando i prodotti dall’interno, con un risultato che è bene gli utenti non raggiungano, vista la difficoltà nel riassemblare i dispositivi.

Parlando innanzitutto del box di ricarica, è stata evidenziata la presenza di un nuovo set di magneti utilizzabile che i device MagSafe, dettaglio che nessun altro modello delle cuffie del colosso di Cupertino presenta. È presente anche un pad in grafite termica atto a combattere le alte temperature, evitando quindi surriscaldamenti che possano danneggiare l’integrità del caricatore o delle cuffie. Troviamo poi la porta lightning e la batteria da 345mAh in una singola soluzione, al contrario della divisione in due scelta dall’azienda per i dispositivi Pro. Trovate qui di seguito il video dell’utente 52audio.

Parlando invece delle cuffie, è presente un nuovo sensore atto a rilevare la pelle degli utenti, il quale utilizza un sistema che riesce a capire quando è a contatto con altri tipi di superfici, il che non è mai stato impiegato anche in questo caso per ulteriori dispositivi della famiglia. Probabilmente, è possibile che si tratterà di un nuovo standard, e che avremo modo di vederlo anche nei prossimi articoli audio realizzati da Apple.

Un cavo FPC connette tutti i componenti, passando per la batteria posta fra gli speaker e il microfono, la quale ha una capacità di solamente 0.133Wh. Ora che le AirPods 3 non hanno più segreti, neanche dall’interno, non ci resta che attendere le nuove Pro della compagnia, che speriamo non si facciano desiderare ancora per molto.