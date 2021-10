AirPods Pro 2 già mostrate nelle prime foto?

Delle prime foto delle AirPods 2 potrebbero già essere in rete, come riporta MacRumors, ma si tratta di rumor per il momento ancora alquanto dubbiosi.

Stando a diversi recenti report, sembra che avremo modo di mettere mano su un nuovo modello delle AirPods Pro 2 già nel corso del 2022, le quali dovrebbero seguire quindi di qualche mese le appena annunciate AirPods 3, svelate nel corso del nuovo evento Apple di ottobre. Mentre però il colosso di Cupertino non ha ancora avuto modo di approfondire la situazione, dei possibili render dei prodotti sono già da poco emersi, come riportato sulle pagine di MacRumors, e questi forniscono importanti informazioni in merito alle potenzialità che i nuovi device audio dovrebbero presentare.

All’effettivo, stando a quanto spiegato dal portale stesso, i render arrivano dalla fonte nota come Xerxes, e la loro affidabilità non è per il momento ancora riscontrabile. Il nuovo design sembra pressoché identico rispetto alle precedenti AirPods Pro, anche se viene rimosso il sensore ottico. Parlando invece del case, troviamo degli speaker, in realtà mai utilizzati dalla compagnia, che a quanto pare potrebbero essere utili per via di una feature in arrivo su iOS 16 che permetterebbe di trovare sia il case che le cuffie in maniera separata. Questo avrebbe quindi l’obiettivo di riprodurre dei suoni abbastanza rumorosi da farsi scovare.

Notiamo anche la possibilità di poter attaccare un laccio, seppur sia una novità del tutto inedita, che proprio per questo va maggiormente presa con le pinze fino a che il colosso non ci fornirà ulteriori dettagli sulla questione.

All’effettivo, fra il primo e il secondo modello delle AirPods non abbiamo avuto a che fare con un cambio di design, ma potremo di saperne di più solamente non appena la compagnia avrà modo di fare chiarezza sul tutto, sperando che la finestra di uscita prevista del 2022 venga finalmente confermata grazie all’annuncio di un nuovo keynote dedicato.