Il sideloading arriverà mai sugli iPhone? Craig Federighi: “No, è il migliore amico dei criminali”

«Il sideloading è il migliore amico dei criminali, imporlo sugli iPhone creerebbe una corsa all’oro dell’industria dei malware», parola di Craig Federighi, Senior Vice President di Apple.

Apple torna sul tema del sideloading, ossia la possibilità di installare le applicazioni sugli smartphone usando canali diversi dall’AppStore: ad esempio scaricando il software da PC e poi collegandolo all’iPhone, oppure direttamente dal browser. La pratica oggi è possibile esclusivamente su Android, mentre Apple si è sempre dichiarata contraria.

E, infatti, il N.2 di Apple, Craig Federighi, nella giornata di ieri ha ribadito l’ostilità dell’azienda verso il sideloading. Installare app dai canali non ufficiali, sugli iPhone, non sarà mai possibile.

L’assenza di sideloading è ciò che separa iOS, con il suo esiguo numero di malware, da Android, dove vengono registrate in media oltre 5 milioni di minacce informatiche al mese. Se Apple venisse obbligata a consentire canali di distribuzione non ufficiali, gli utenti non avrebbero più nessuna protezione.

Ma quindi perché non lasciare agli utenti la libertà di decidere ciò che è meglio per loro? Perché non ne sono in grado e perché gli hacker sono più furbi, dice – tra le righe – Federighi. «I criminali sono intelligenti, sono davvero bravi a nascondersi in bella vista».

Proprio l’imposizione del sideloading faceva parte della lista di richieste presentate da Epic Games, publisher di Fortnite, nella sua causa contro Apple. Il primo grado del giudizio si è concluso con una vittoria schiacciante di Apple, anche se la giudice ha riconosciuto il merito di alcune delle osservazioni di Epic Games.