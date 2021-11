Balena muove 2,3 miliardi di USD, Shiba Inu crolla a picco: -17% in pochi istanti

Un wallet muove 2,2 miliardi di dollari in Shiba Inu e il token crolla a picco: – 17% in poco tempo. Cresce la paura tra gli investitori.

Sorpresa, la fantomatica balena che possedeva diversi miliardi di dollari in Shiba Inu (a fronte di un investimento di 8000 dollari) è viva e pare abbia deciso di passare all’incasso. Peccato che facendolo abbia – come pronosticato, anche se con toni più apocalittici – provocato uno shock del prezzo del token, che in poco tempo è calato del 17% (mentre scriviamo è in leggera ripresa, ma la situazione non è stabile).

Per il momento il misterioso investitore si è limitato a dividere la sua ricchezza in quattro diversi wallet. Ma poco importa perché per molti investitori è il segnale inequivocabile che quel wallet non è tecnicamente morto: alcuni rumor sostenevano che i soldi appartenessero a qualcuno che si era dimenticato la password. Ma così non è.

Se decidesse di vendere le sue risorse – che equivalgono al 16% dell’intera supply di Shiba Inu – secondo alcuni analisti il valore del token potrebbe crollare praticamente a zero. Da qui l’isteria delle ultime ore, con moltissimi investitori che hanno deciso di chiudere la loro posizione, convertendo il token in altre criptovalute o in valuta fiat.

Le attività del wallet che fino a poche ore fa conteneva oltre 10.000 miliardi di SHIB possono essere monitorate in tempo reale su EtherScan, a questo link. Il wallet in questione, attualmente, contiene ancora circa 1,8 miliardi di dollari in SHIB.