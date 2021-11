Asus ROG Phone 5s e Asus Rog Phone 5s Pro disponibili anche in Italia, prezzo e specifiche

Arrivano anche in Italia i nuovi Asus Rog Phone 5s e 5s Pro: prezzi e specifiche di due smartphone pensati per i gamer più esigenti.

I nuovi ASUS ROG Phone 5s e 5s Pro arrivano finalmente anche in Italia. SI parte da 999 euro per il Rog Phone 5s da 12/512GB. Sono una rivisitazione aggiornata del Rog Phone 5 e montano entrambi un processore Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da una GPU Adreno 660.

Come da tradizione Asus, i device sono disponibili in diversi tagli di storage e RAM, con la configurazione più performante che offre ben 18GB di RAM LPDDR5. Non manca nemmeno un Display Samsung E AMOLED con refreh-rate di 144Hz e touch sampling di 360Hz. Una dotazione perfetta per i videogiocatori più esigenti. La connettività di ultima generazione offre pieno supporto alla tecnologia WiFi 6E.

Il ROG Phone 5s Pro si contraddistingue per il display posteriore matrix ROG Vision a colori: è possibile personalizzarlo con delle animazioni.

A tutto questo si aggiungono i controlli AirTrigger 5, mentre la versione Pro può anche contare sul supporto ai sensori tattili sul retro.

I device sono dotati del sistema di aerazione AeroActive Cooler 5, Asus promette di mantenere le temperature della CPU attorno ai 10°C anche durante le sessioni di gioco più impegnative.

I due smartphone offrono anche una suite di servizi e applicazioni pensate appositamente per potenziare l’esperienza di gioco dell’utente, come Armory Crate – modalità da gaming per poter spingere al massimo le prestazioni dello smartphone.

L’ASUS ROG Phone 5s Pro costerà 1299€ e sarà un’esclusiva di ASUS Eshop e ASUS Gold Store.