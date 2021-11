ARM: parla il CEO: “Siete già in ritardo per i regali di Natale”

La crisi di scorte nel settore tecnologico è purtroppo innegabile, e non tendono a esserci particolari segni di ripresa per il breve periodo, il che può diventare particolarmente preoccupante se si pensa che il Natale è vicino, e che quindi i consumatori in tutto il mondo si troveranno molto presto a dover scegliere dei regali adatti. Parlando della situazione, il CEO di ARM, ha fornito delle notizie non particolarmente consolanti, visto che stando a quanto detto siamo già tutti praticamente in ritardo.

L’uomo parla nello specifico della difficoltà di reperimento e produzione di qualsivoglia prodotto tech, il che di conseguenza porta i tempi di consegna a slittare di molto, e per questo dei dispositivi che non sono ancora stati acquistati potrebbero non riuscire a essere inviati in tempo prima delle feste natalizie. Va inoltre specificato che si tratta di un periodo alquanto pregno per gli acquisti dei consumatori, considerando la festività imminente, e che quindi la situazione che il CEO Simon Segars evidenzia è tutt’altro che irrealistica.

All’effettivo, ciò riguarda solamente alcune tipologie di prodotti, anche se nel corso del prossimo mese il tutto potrebbe allargarsi a dismisura, assieme ai tempi di consegna previsti per dei dispositivi tech, ed è per via di ciò che sicuramente molti consumatori farebbero bene a prendere in parola l’uomo, cercando di munirsi fin da subito del regalo giusto, con meno di due mesi di anticipo.

Al momento purtroppo non abbiamo ancora delle buone notizie relative alla fine di questa pessima situazione, ma stando a quanto dichiarato da Segars, il problema potrebbe non essersi ancora sistemato addirittura per il prossimo Natale. Vi abbiamo recentemente parlato anche delle previsioni del CEO di Intel per questo argomento, trovate tutti i dettagli nel seguente articolo.