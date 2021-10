Intel, parla il CEO: “La carenza di scorte durerà fino al 2023”

Nel corso degli ultimi mesi non sono mancate dichiarazioni da parte di alcune aziende del settore relative a quando la crisi di scorte che affligge gli ambiti tech dovrebbe finalmente arrestarsi, permettendo ai consumatori di reperire con molta più facilità i prodotti che desiderano.

Stando al CEO di Intel, Pat Gelsinger, che aveva già approfondito la situazione in passato, sembra che la situazione sia più tragica del previsto, e che per tutto il 2022 ormai pronto ad arrivare ci troveremo ancora a combattere con questo problema.

La questione è stata ribadita nel corso della riunione degli investitori del terzo quarto del 2021, e il CEO di Intel ha spiegato alle pagine di CNBC che attualmente siamo però nel momento effettivamente peggiore, e che la situazione migliorerà nel tempo durante il prossimo anno, ma non avrà modo di stabilizzarsi fino al 2023.

Lisa Su, CEO di AMD, come riporta The Verge vede la situazione in maniera decisamente migliore, e si aspetta un risultato simile, semplicemente in tempi minori.

Ad accompagnare le dichiarazioni ci sono stati dei risultati a “confermare” il tutto, visto che la compagnia si è trovata a registrare dei cali relativi all’impossibilità di fornire sufficienti quantità di hardware alle aziende, anche se non abbiamo ancora a che fare con numeri preoccupanti.