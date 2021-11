Samsung Galaxy Tab A8 2021: nuovi dettagli confermati da Geekbench?

Dei recenti leak hanno anticipato alcuni dettagli relativi al nuovo Samsung Galaxy Tab A8 2021, il quale sarebbe stando a quel che sappiamo alquanto vicino al rilascio, e nasconde ormai davvero pochi segreti, dopo che Geekbench ci ha fornito le prime informazioni. Nello specifico, si parla dei modelli SM-X200 e SM-X205, i quali pare siano semplicemente le due varianti con differenti possibilità di collegamento.

Stando a quanto emerso da Geekbench, il dispositivo in questione utilizzerà un chip UNISOC T618 assieme a un totale di 3 GB di RAM, e girerà – ameno di stock – su Android 11. Purtroppo nient’altro è emerso in questa specifica occasione, anche se dei leak avevano già parlato del fatto che questo sarebbe stato grande 246.7 x 161.8 x 6.9 mm, e avrebbe presentato un display da 10,4 pollici FHD+ TFT LCD.

Stando alla recente fuga di informazioni, il device avrà una porta USB di tipo C, supporterà grazie ai suoi 4 speaker il Dolby Atmos e offrirà anche un jack per le cuffie nell’angolo in basso a sinistra, presentando una sola telecamera su entrambi i lati. La batteria dovrebbe essere grande 7.040mAh e supportare la ricarica rapida a 15 W.

Restiamo in ogni caso in attesa di novità ufficiali da parte di Samsung, che speriamo abbia presto modo di confermare i dettagli sul nuovo tablet.