Samsung Galaxy S22: dettagli dal leak di un ex dipendente Samsung

Sembra che di recente un ex dipendente Samsung abbia svelato dei dettagli relativi ai nuovi Samsung Galaxy S22, telefoni per il momento ancora celati dal colosso.

Mentre siamo ancora in attesa di scoprire qual è il vero destino dei nuovi Samsung Galaxy S21 FE, emergono dei dettagli relativi alla prossima serie di telefoni completa che dovrebbe essere svelata relativamente presto da parte del colosso sudcoreano. Parliamo ovviamente proprio dei nuovi S22, i quali sono recentemente stati al centro di alcuni leak in rete, arrivati – stando a quel che sappiamo – grazie a un ex impiegato Samsung, e hanno potenzialmente svelato il design dei nuovi dispositivi.

Non era già mancato un primo sguardo alla versione S22 Ultra, che ormai ha sempre meno segreti in serbo, come abbiamo avuto modo di approfondire all’interno dell’articolo dedicato che trovate a questo link. Anche se nello specifico abbiamo questa volta a che fare con dei dettagli potenzialmente molto precisi, considerando l’entità della fonte, resta il fatto che è bene prendere tutto con cautela fino a che un annuncio di Samsung non sarà arrivato in via ufficiale.

Stando a quanto emerso, trovate qui di seguito il video di approfondimento specifico, i dispositivi avranno delle differenze con la versione Ultra, la quale dovrebbe infatti offrire migliori potenzialità. Tuttavia, sia il modello base che quello noto come S22 Plus sarebbero pronti a presentarsi ai fan con un display Full HD piatto e con 120 Hz di refresh rate, al fine di garantire la massima fluidità.

Per il resto, si parla di una migliore luminosità rispetto ai precedenti modelli, anche se non si è ancora entrati nel merito delle specifiche tecniche, le quali risultano al contempo alquanto chiacchierate ma non ancora confermare in alcun modo da parte dell’azienda. Restiamo per il momento in attesa di novità al fine di saperne di più in merito ai prossimi dispositivi, sperando che non serva ovviamente aspettare molto.