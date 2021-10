Samsung Galaxy S22 Ultra: dettagli confermati dalle unità di prova?

Mentre siamo ancora in attesa di scoprire cosa Samsung offrirà agli utenti nel corso dei prossimi mesi, dei possibili dettagli relativi alle nuove serie della compagnia sono emersi in rete. Non parliamo questa volta di ulteriori render, che potrebbero già aver confermato alcuni specifici dettagli, ma di veri e propri modelli di prova, noti anche come dummy units, le quali dovrebbero presentare un design simile a quello dei dispositivi finali.

A fornirci informazioni sul tutto sono stati xleaks7 e CoverPigtou, come riportato sulle pagine di Gizmochina, e la collaborazione ha portato anche alla creazione di un breve video esplicativo. Stando a quanto, sembra che la possibilità dell’arrivo di un Samsung Galaxy Note 22 Ultra non sia del tutto da scartare, come alcuni render avevano suggerito nel corso delle ultime settimane.

Che si tratti di un S22 Ultra, o di un Note 22 Ultra, si parla nello specifico di una camera con forma a P sul retro, e di un display curvo che dovrebbe misurare esattamente 6,8 pollici, proprio come le dummy units. Questo somiglia particolarmente al Galaxy Note 20, e pare che la possibilità che il telefono abbia modo di supportare la S Pen non siano anche in questo caso da scartare. Per quel che riguarda gli ultimi dettagli emersi, sembra che i tasti di accensione e per il volume saranno posizionati entrambi sul lato destro.

C’è da specificare che il colosso sudcoreano non ha ancora fatto chiarezza sulla questione, e che all’effettivo non conosciamo quindi quale sarà il futuro della compagnia per quanto concerne i prossimi smartphone, dopo che questa è riuscita a lanciare sul mercato gli ultimi due modelli pieghevoli di successo: Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip 3. Restiamo quindi per ora ancora in attesa di novità ufficiali.