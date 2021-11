Samsung Galaxy S21 FE: confermato il design da dei leak?

Anche se non sappiamo ancora molto in merito alla nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S21 FE, che anzi fino a qualche settimana fa sembrava cancellata del tutto in via ufficiale, dei nuovi leak continuano a emergere in rete, svelando possibili dettagli in merito alla nuova linea di dispositivi realizzati da parte del colosso sudcoreano.

Abbiamo questa volta a che fare con delle immagini trafugate in rete, riprese sulle pagine di SamMobile, le quali hanno anche recentemente anticipato il fatto che il device dovrebbe essere presentato nel corso della nuova conferenza CES 2022 che si terrà a gennaio: abbiamo approfondito la questione all’interno dell’articolo dedicato che trovate a questo link.

I render, che potete ammirare qui di seguito, potrebbero aver svelato nel dettaglio tutti i dettagli relativi al design del dispositivo, anche se va specificato che è bene non prendere ancora tutto come oro colato fino a che una conferma da parte di Samsung non sarà finalmente arrivata grazie a una presentazione ufficiale della tanto chiacchierata Fan Edition.

S21FE hands-on photos, not renders.

2/4 more soon. pic.twitter.com/FsY0mYeZFc — Mauri QHD (@MauriQHD) November 1, 2021

Stando alle immagini, il tris di fotocamere sul retro arretra leggermente rispetto al resto, ma considerando che si tratta di versioni non ancora decorate è facile pensare che il tutto cambi in fase di rilascio. Il dispositivo dovrebbe offrire dell’hardware alquanto performante, che in parte sarebbe condiviso con dei modelli che non sono Fan Edition, di cui per il momento non conosciamo ulteriori dettagli.

Parlando del lato tecnico invece, stando a SamMobile le tre fotocamere si dividono in una principale da 12 MP, un’ultra grandangolare da 12 MP e una 8 MP telephoto. In ogni caso, per il momento non ci resta che scoprire ulteriori dettagli nel corso del CES 2022, o qualunque sia la data di presentazione dei telefoni, che speriamo vengano presto confermati e approfonditi da parte di Samsung.