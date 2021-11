Gli iPhone saranno in grado di identificare gli incidenti stradali, avvisando le autorità

Apple lavora ad una nuova feature: un domani gli iPhone saranno in grado di riconoscere gli incidenti stradali, avvertendo i soccorsi in caso di pericolo.

Un domani gli iPhone della Apple potrebbero essere in grado di identificare gli incidenti stradali, notificando immediatamente le autorità e i soccorsi. A rivelarlo è il Wall Street Journal che cita alcune fonti interne all’azienda.

La funzione, chiamata ‘crash detection‘, sfrutta i sensori dello smartphone per identificare innanzitutto quando l’utente è a bordo di un veicolo in movimento. Se il dispositivo rileva in improvvisa oscillazione, oppure un’anomalia come un improvviso arresto dopo un’accelerata brusca, l’iPhone contatta immediatamente il 911, il numero unico per le emergenze usato negli Stati Uniti.

Apple vuole che i suoi dispositivi siano in grado di salvare vite umane. L’azienda aveva già introdotto un sistema per identificare le cadute brusche sui suoi Apple Watch: anche in questo caso, se dopo l’anomalia l’utente non dà segno di stare bene premendo un’apposita notifica, il device contatta le autorità chiedendo soccorso. Sono molti i casi di persone salvate da un Apple Watch proprio grazie a questa utilissima feature. Le testimonianze sono numerose.

Apple, scrive il WSJ, starebbe da anni monitorando i presunti casi di incidenti stradali registrati dai suoi iPhone. Nel corso degli ultimi anni Apple ha registrato 10 milioni di presunti incidenti, e in 50.000 casi all’incidente è seguita una chiamata al 911. Apple avrebbe isolato i casi che includono una chiamata al 911 da parte dell’iPhone che ha registrato il possibile incidente per studiare con maggiore precisione i fattori che possono essere indizio di un tamponamento grave.

La feature, continua il WSJ, è ancora in fase di sviluppo e non è detto che Apple decida di implementarla a breve sui suoi smartphone.